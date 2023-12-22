Manisa FK, istikrarsız skorlara son veremedi

1'inci Lig'de Boluspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü'nde ligin en tecrübeli teknik direktörlerinden Osman Özköylü de takımdaki istikrarsız skorlara son veremedi. Lige ilk 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Manisa FK'da sonraki kötü gidişin ardından 9'uncu haftadaki Ümraniyespor yenilgisi sonrası Osman Zeki Korkmaz'la yollar ayrılıp takım geçen sezon Pendikspor'u Play-Off finalinden Süper Lig'e taşıyan Osman Özköylü'ye emanet edildi. Osman Zeki Kormaz döneminde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Özköylü'yle de hedeflediği çıkışı bir türlü yapamadı.

Osman Özköylü dönemine ilk 4 haftada 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle başlayan Manisa ekibi, toplam 9 maç galibiyete hasret kaldıktan sonra yalnız puan tablosunda en dibe demir atan Altay'ı yenebildi. Manisa FK, Altay galibiyetinin ardından son iki maçta ise Adanaspor'la evinde berabere kalıp Bolu'ya yenildi. Özköylü yönetiminde şimdiye kadar 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Manisa, 18 puanla düşme hattının yalnız 5 puan üzerinde kaldı. Manisa temsilcisi ligde ilk yarıyı pazartesi günü Şanlıurfaspor maçıyla tamamlayıp ara transferde kadroda operasyona gitmeyi planlıyor.