Manisa FK, Julien Anziani ile Anlaştı

1'inci Lig'de yeni sezon öncesi iç ve dış transferde henüz hamle yapmayan Manisa Futbol Kulübü'nün Fransız merkez orta saha Julien Anziani'yle anlaştığı iddia edildi. Geçen sezonun ilk yarısında Sarıyerspor'da forma giyen Anziani ikinci yarıyı Fransa 2'nci Ligi'nde Pau FC'de geçirmişti. Kariyerinde Gazelec, Avranches, Bastia, Dunkerque, Ajaccio takımlarında da görev yapan Julien Anziani geçen sezon ilk yarıda Sarıyer'de 21 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.