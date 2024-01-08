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Manisa FK, Kamerunlu forvet John Mary'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa FK, Kamerunlu forvet John Mary'i kadrosuna kattı

Manisa FK, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Kamerunlu forvet John Mary ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. John Mary, Manisa FK'nin hedeflerini bildiğini ve takıma en yüksek katkıyı vermek istediğini belirtti. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ise John Mary'nin geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıdığına dikkat çekerek, Manisa FK'ya da aynı katkıyı yapacağına inandıklarını söyledi.

Manisa FK, Kamerunlu forvet John Mary\'i kadrosuna kattı
08.01.2024 - 20:27,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kamerunlu forvet John Mary'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor'dan ayrılan 30 yaşındaki forvetle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

İmza töreninde konuşan John Mary, Manisa FK'nin hedeflerini bildiğini belirterek, "Buraya başarılı olmak için geldim. Gollerimle takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Çok çalışıp sezon sonunda hedefimiz olan Süper Lig'e ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da John Mary'nin geçen sezonki performansıyla Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıdığına işaret ederek, "John Mary, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor takımının en önemli oyuncularından biriydi. Aynı katkıyı Manisa Futbol Kulübümüze de vereceğine inanıyoruz. Takımımıza önemli bir güç katacak. John Mary'i kadromuza kattığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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