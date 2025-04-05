Manisa FK, Keçiörengücü'ne 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Manisa FK, Keçiörengücü'ne 2-1 Mağlup Oldu

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Manisa FK, öne geçtiği maçta Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek düşme potasından kurtulamadı.

05.04.2025 17:20
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- Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın:

"Umutsuzluğa gerek yok, sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım:

"Keçiören 5-6 haftadır kazanamıyordu ve üzerimizde bir ölü toprağı vardı"

MANİSA - Trendyol 1. Lig 32. haftasında düşme potasından kurtulmak isteyen Manisa FK, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik sorumluları karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Manisa FK sahasında mücadele ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK ve Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Aldıkları mağlubiyet sonrası umutsuzluğa kapılmamak gerektiğinin altını çizen Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Puan almak amacıyla çıktığımız maçtan maalesef puansız ayrılıyoruz. Bana göre mağlubiyeti hiç hak etmedik. Çocuklar oyunun başından sonuna kadar kendi potansiyellerinin üzerine çıkarak çok iyi mücadele etti. Rakip de iyi bir takımdı. Tamamen kapanarak, kontra ataklarla gideceğini biliyorduk. Maalesef golü bulduktan üç dakika sonra kalemize gelen ilk top gol oldu. Devreye bu şekilde girdik. İkinci devrede Fofana ile biz pozisyon bulduk, değerlendiremedik. Çok fazla oyuncu değiştirme alternatifim yok. İki cezalı oyuncumuz vardı. 1-1'den kalemize geldikleri ilk top gol oldu. 2-1'den sonra iki tane daha pozisyon buldular. Onu bir şey demiyorum ama tamamen kontrollü bir oyun oynuyorlardı. Yani kendi kendimize çok basit kolay bir gol yedik. Şimdi önümüzde 6 maç var. Bizim ne çok sevinmeye ne de çok üzülmeye vaktimiz vardı. Maçtan evvel çocuklara bunu söylemiştim. Bu 6 maçı en iyi şekilde mücadele ederek kapatmak istiyoruz. Bu maçla insanların ne kadar umutları kırılsa da, bu takıma bir galibiyet lazım. Bir galibiyetle tekrar ayağa kalkacak pozisyona geleceğiz. Onu hep beraber göreceğiz. Umutsuzluğa gerek yok, sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Takdir Allah'ın ama biz bu ligde kalacağımıza sonuna kadar inanıyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Rakip takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım ise, "Öncelikle Keçiören takımının başında ilk maçımızdı. Çok kısa bir çalışma imkanımız oldu. Öncelikle giden Erkan hocam ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bize iyi bir takım bıraktılar. Biz de bunun üzerine sadece anlatarak, işin psikolojik yönüne odaklanarak hazırlandık. Vaktimiz kısaydı. Oyuncular kısa sürede anlatmak istediklerimizi sahada harfiyen uyguladı. Onlara da çok teşekkür ederiz. Bizi ilk maçta galibiyetle karşıladılar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Keçiören 5-6 haftadır kazanamıyordu ve üzerimizde bir ölü toprağı vardı. Bunu da üzerimizden atmış olduk. Bu galibiyeti, başkanımız ve yönetim kuruluna hediye ediyoruz. Bundan sonra daha iyi çalışıp, üstüne koyarak gideceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Trendyol, Futbol, Ankara, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Keçiörengücü'ne 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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