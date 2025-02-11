Manisa FK, Kocaelispor'a 2-0 Mağlup Oldu

Spor

- Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'de oynanan Manisa FK-Kocaelispor maçı sonrası, Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı ile Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Çok üzgünüz. Puan ya da puanlar almak istiyorduk. İlk 30 dakika istediğimiz oyun planı çerçevesinde gidiyordu. Yediğimiz golden sonra toparlanamadık. Sene başından bu yana öne geçtikten sonra maçın tamamını iyi götüren bir Kocaelispor'a karşı oynadık. Üzgünüz ama mücadelemiz devam ediyor. Maalesef skor alamıyoruz. Geçtiğimiz hafta Adana'da kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Burada da en azından bir puan alabileceğimiz bir oyun vardı sahada. Yola devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En çok onların üzüldüğünü de biliyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. İnşallah yeniden galibiyetler almak adına çalışmamıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kocaelispor cephesi

Aldıkları galibiyeti, geçen hafta oynanan Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünden düşerek yaralanan taraftarları Efe Kartal Öztay'a armağan ettiklerini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Yüreğimiz kalbimiz Efe'yle. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Her maç gibi bu maç da çok önemliydi. Maça iyi başladık. İlk dakikalardan itibaren kurguladığımız şekilde oyunu devam ettirdik. İlk yarının sonlarında basit top kayıplarıyla rakibimize şans tanıdık. Ancak ikinci yarıda tekrar toparlandık ve doğru bir oyunla kazanmasını bildik. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum" dedi.

Gelen transfer sorusuna da yanıt veren Taşdemir, "Sezon sonuna kadar mevcut kadromuzla devam edeceğiz" dedi.