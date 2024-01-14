Manisa FK, Kocaelispor\'u 2-1 Mağlup Etti

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Muhammet Ensar Akgün, Graovac, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Korenica), Oğuz Gürbulak (Dk. 90+1 Doğukan Emeksiz), Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 68 Mary), Topalli, Sandro Lima (Dk. 90+1 Domgjonas)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 75 Cem Ekinci), Vukovic, Barış Alıcı (Dk. 67 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 75 Kouakou), Tanque
Goller: Dk. 19 Diallo, Dk. 50 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 23 Barış Alıcı (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Oğuz Gürbulak, Dk. 79 Mary, Dk. 84 Topalli, Dk. 87 Muhammed Alperen Uysal (Manisa FK), Dk. 62 Vukovic, Dk. 82 Yusuf Cihat Çelik (Yedek kulübesinde), Dk. 89 Atila Turan (Kocaelispor)
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.
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