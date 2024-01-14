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Manisa FK, Kocaelispor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Manisa FK, Kocaelispor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Diallo ve Oğuz Gürbulak'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Manisa FK, üç puanı hanesine yazdırdı.

Manisa FK, Kocaelispor\'u 2-1 Mağlup Etti
14.01.2024 - 15:35,
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Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Muhammet Ensar Akgün, Graovac, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Korenica), Oğuz Gürbulak (Dk. 90+1 Doğukan Emeksiz), Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 68 Mary), Topalli, Sandro Lima (Dk. 90+1 Domgjonas)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 75 Cem Ekinci), Vukovic, Barış Alıcı (Dk. 67 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 75 Kouakou), Tanque

Goller: Dk. 19 Diallo, Dk. 50 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 23 Barış Alıcı (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Oğuz Gürbulak, Dk. 79 Mary, Dk. 84 Topalli, Dk. 87 Muhammed Alperen Uysal (Manisa FK), Dk. 62 Vukovic, Dk. 82 Yusuf Cihat Çelik (Yedek kulübesinde), Dk. 89 Atila Turan (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manisa FK, Kocaelispor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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