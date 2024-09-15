Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Burak Pakkan, Egemen Savran, Azad İlhan
Kocaelispor: Harun Tekin, Ahmet Oğuz (Dk. 65 Mehmet Yılmaz), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik, Pedrinho (Dk. 77 Caktas), Vukovic, Barış Alıcı (Dk. 8 Tarkan Serbest), Mendes (Dk. 77 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan, Marcao (Dk. 65 Beridze)
Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Cissokho, Efe Taylan Altunkara (Dk. 54 Diallo), Oğuz Gürbulak (Dk. 90 Kerem Arık), Ramirez (Dk. 84 Kadir Kaan Yurdakul), Fofana (Dk. 90 Muhammed Enes Kiprit), Osuji (Dk. 54 Okyere)
Goller: Dk. 45+4 Pedrinho (Kocaelispor), Dk. 58 Ramirez, Dk. 71 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan) ( Manisa FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 2 Appindangoye, Dk. 90+2 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 18 Cissokho (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 11 Gameli, Dk. 13 Oktay Gürdal, Dk. 26 Ramirez (Manisa FK), Dk. 34 Mendes, Dk. 60 Vukovic (Kocaelispor)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Manisa FK Kocaelispor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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