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Manisa FK, Kocaelispor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
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Manisa FK, Kocaelispor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

Trendyol 1.Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek, önemli bir galibiyet aldı. Mustafa Dalcı, galibiyeti camialarına armağan ettiklerini söylerken Ertuğrul Sağlam ise hakem kararlarını eleştirdi.

Manisa FK, Kocaelispor\'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı
14.01.2024 - 16:26,
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Trendyol 1.Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı güçlü rakibi Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek, önemli bir galibiyet aldı. Mustafa Dalcı, galibiyeti camialarına armağan ettiklerini söylerken Ertuğrul Sağlam ise hakem kararlarını eleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "İkinci yarıya üç puanla başlamak bizim için çok önemliydi. Bu anlamda oyuncularımın sahada vermiş olduğu mücadeleden dolayı onları gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Gidecek çok yolumuz var. İkinci yarı bu ligde her şey daha çetin geçiyor. Bunun da farkındayız. Umarım bundan sonra da üstüne koyarak devam ederiz" dedi.

Hakem hakkında görüşleri sorulan Dalcı, "Ben hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Ben olaya hep şöyle bakıyorum. Futbol, hatalar oyunu. Bu hatayı hoca olarak ben de yapacağım. İçeride oyuncular bu hatayı yapacak. Dolayısıyla onların da hata yapma hakkının olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Takımın durumuyla ilgili soruya da yanıt veren Dalcı, "Futbol gerçekten ambiyans gerektiren bir oyun. Dolayısıyla bu statta hem kendimiz ev sahibi olarak hem de rakip takımlar bu ambiyansı yakalayamıyor. Dolayısıyla motivasyon bu anlamda bu sahalarda zor oluyor. İnşallah bundan sonraki maçımızı stadımızda oynayacağız. O zaman oradaki ambiyans, oradaki oyuncu konsantrasyonu çok farklı olacaktır. Orada daha önemli, daha değerli ya da daha coşkulu, daha göze hoş gelen oyunlar oynanacak. Bu maç stratejisi yüksek bir maçtı. Dolayısıyla rakibimiz gerçekten güçlüydü. Konumu gereği de kazanması gerekiyordu. Ama biz de bulunduğumuz bu durumdan biraz daha yukarılara çıkabilmek adına oyun planlarımız vardı. Açıkçası oyuncularım bu planı gerçekten sahanın içerisinde ciddi şekilde yerine getirdiler. Bunun karşısında da 3 puan aldık. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de camiamıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam: "Bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir"

Hakem hatalarının maçın önüne geçtiğini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Aslında burada futbol konuşmak isterdim ama maalesef bugün futbolun önüne geçen çok kötü hakem kararları var. Yine pozisyonları inceledik. Bu kadar bariz hakem hatasının olduğu bir yerde futbol konuşmanın bence bir anlamı yok. Kaç haftadır aynı şeyler oluyor ve geldiğimiz noktada ciddi anlamda bir hakem kıyımına uğruyoruz diyebiliriz. Futbol falan konuşmak istemiyorum. O yüzden bugün Türk futbol tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Fazla da konuşmanın bir anlamı yok" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Manisa FK, Kocaelispor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika


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