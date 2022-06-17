Yeni sezon öncesi hazırlıklara başlayan Manisa FK'lı futbolcular yapılan sağlık kontrollerinde gruplar halinde testlerden geçti. Sağlık kontrolünde oyunculara kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye muayenesi uygulandı. Futbolculara daha sonra eko, efor, gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa FK'lı futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.