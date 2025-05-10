Manisa FK Ligde Kaldı

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu yapılanları Manisa FK olarak hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. ve son haftasında Manisa FK, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tarifi olmayan bir mutluluk içinde olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Taşkın, "Bu kolay değil. Teknik adamlar, aynı zamanda sporcu içinde kolay değil. Gelinen noktada kurtarmaya yakın olduğumuz devrelerde rakibimiz konumundaki takımların çok enteresan maçlar kazanması bizi son maça kadar sıkıntıya soktu. Ben uzun zamandır teknik adamlık yapıyorum. Ligde son birkaç haftaya kimlerin ne planlar yaptığını, neler çevirdiğini bütün kamuoyu hep beraber seyrediyoruz. Bugün belki sahadan içinde biraz kızdım. Ümraniyespor tam kadro sahaya çıktı. Sanki onlar kümede kalacakmış gibi mücadelede ettiler. İzlediğim en dirençli maçlarından birini oynadılar. Keşke rakibimizde son oynadığı 3 takımda aynı direnci gösterseydi. Aynı karakteri gösterseydi. Allah bize ligde kalmayı nasip etti. Biz bugün soyunma odasında Allah bize yeter dedik. Allah ne güzel vekil dedik. Bu inançla, bu şuurla yola çıktık ve kazandık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bu yapılanları Manisa FK olarak hiçbir zaman unutmayacağız. Mutlaka devir dönecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL