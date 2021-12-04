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Manisa FK maç saatini beklemeye başladı - Son Dakika

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

04.12.2021 15:56
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa FK, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa FK, 5 Aralık Pazar günü (Yarın) saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Manisa FK Spor Toto 1. Lig'de ilk kez kendi sahası ve seyircisi önünde karşılaşmaya çıkacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Abdullah Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'den namağlup şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, Manisa 19 Mayıs Stadı'nın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle iç saha müsabakalarını Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynarken, Mümin Özkasap Stadı'nın TFF kriterlerine uygun hale getirilmesinin ardından bundan sonraki iç saha mücadelelerini kendi sahası ve seyircisi önünde oynayacak.

Manisa FK, ligde oynadığı 14 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet ve topladığı 14 puanla ligin 16'ncı sırasında bulunurken, Kocaelispor ise oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 20 puanla ligin 8'inci sırasında bulunuyor. - MANİSA

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Spor Toto, Manisa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK maç saatini beklemeye başladı - Son Dakika Spor


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