Manisa FK, Mardin 1969 Spor deplasmanında galibiyet hedefiyle çalışmalara başladı

Manisa FK, Mardin 1969 Spor deplasmanında galibiyet hedefiyle çalışmalara başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak Manisa FK, hazırlıklarına başladı. Evinde Muğlaspor'a 4-3 yenilen siyah-beyazlı ekip, 26 Ekim Pazartesi saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda galibiyet arıyor.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Trendyol 1. Lig 11. hafta mücadelesinde evinde Muğlaspor'a 4-3 yenilen Manisa FK, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşmasının çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı.
Antrenman, top kapma oyununun ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Manisa FK, 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor'a konuk olacak.
Kaynak: İHA
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