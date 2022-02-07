Manisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu NasaDoge Menemenspor'u konuk edeceği 24. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, 13 Şubat Pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Manisa FK'de sakat Dever Orgill dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.