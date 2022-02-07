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Manisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Manisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı

07.02.2022 15:35
Manisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu NasaDoge Menemenspor'u konuk edeceği 24. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu NasaDoge Menemenspor'u konuk edeceği 24. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, 13 Şubat Pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Manisa FK'de sakat Dever Orgill dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.

Manisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı
Manisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı

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Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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