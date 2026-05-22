Manisa FK'nın Genç Yıldızları Milli Takımda
Manisa FK'nın Genç Yıldızları Milli Takımda

22.05.2026 11:31
Manisa FK, U19 Türkiye Şampiyonu oldu. Genç futbolcuları milli takımlarda forma giymeye aday.

1'inci Lig'de senelerdir mücadelesini sürdüren Manisa Futbol Kulübü yetiştirdiği genç futbolcularıyla gururlandı. U19 Takımı'nın Türkiye Şampiyonu olmasıyla büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılar, altyapısından yetiştirdiği Ada İbik ve Ayberk Karapo'nun yanı sıra Oğuzhan Yurtdaş, Osman Kahraman, Emre Yüce ve Saim Sarp Bodur'un çeşitli yaş kategorilerinde milli takımlarda forma giyiyor. Stoperde görev yapan 17 yaşındaki Ada İbik, U18 Milli Takımı'nın 3-9 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosuna davet edildi. Sağ bek ve stoperde görev alan 21 yaşındaki Ayberk Karapo ise Ümit Milli Takım'ın 3 Haziran'da İstanbul'da Kosova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna çağrıldı.

Manisa Futbol Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüzü ve Manisamızı milli formayla temsil eden Ayberk Karapo ve Ada İbik'i kutluyor, A Milli Takım'a giden yolda oyuncularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Manisa FK'nın altyapısında yetişen Oğuzhan Yurtdaş U16, Osman Kahraman, Emre Yüce ve Saim Sarp Bodur U18 Milli Takım'da forma giyiyor. Manisa FK'da bu sezon ligdeki son Sakaryaspor maçında altyapıdan yetişen 11 futbolcu 19 kişilik kadroda yer almıştı. Siyah-beyazlılar, U19 Gelişim Ligi'nde sezonu 70 puanla lider tamamladıktan sonra Play-Off'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

11:27
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
