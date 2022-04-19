Manisa FK'nın konuğu Balıkesirspor - Son Dakika
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Manisa FK'nın konuğu Balıkesirspor

19.04.2022 12:02
Manisa FK'nın konuğu Balıkesirspor

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından Altınordu'ya İzmir'de yenilerek bitime 5 maç kala Play-Off şansını zora sokan Manisa Futbol Kulübü, yarın hafta içi mesaisinde kurtuluş umutlarını yitiren son sıradaki Balıkesirspor'u ağırlayacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından Altınordu'ya İzmir'de yenilerek bitime 5 maç kala Play-Off şansını zora sokan Manisa Futbol Kulübü, yarın hafta içi mesaisinde kurtuluş umutlarını yitiren son sıradaki Balıkesirspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'ndaki saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Melis Özçiğdem yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı süren Nizamettin ile cezalı duruma düşen Sadi görev yapamayacak. Manisa FK, ligde 43 puanla, Play-Off hattının 7 puan gerisinde 8'inci sırada yer alıyor. Ligde 12 puanla sonuncu Balıkesirspor'un ise 2'nci Lig'e düşmesi daha önce kesinleşti.


- Manisa
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Balıkesirspor, Play Off, Manisa, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK'nın konuğu Balıkesirspor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa FK'nın konuğu Balıkesirspor - Son Dakika
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