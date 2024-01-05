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Manisa FK, Oğuzhan Berber ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Manisa FK, Oğuzhan Berber ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, 25 Temmuz 2023 tarihinde sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Berber'e verdiği hizmetler için teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Manisa FK, Oğuzhan Berber ile Yollarını Ayırdı
05.01.2024 - 14:47,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 25 Temmuz 2023 tarihinde kadrosuna kattığı Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Manisa FK Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğuzhan Berber'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarıları dileriz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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