Manisa FK sahaya indi

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenmanlara erken başladı. Kulüpte 6 yıl sonra teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Levent Eriş yönetiminde toplanan siyah-beyazlı ekip, ilk çalışmasını yaptı. Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki antrenmana kulüp bulması istenen Orgill dışında sözleşmesi süren yabancı oyuncular da katıldı. Toplam 32 kişilik genç takviyeli geniş kadroyla sahaya inen Manisa FK, ilk gün düz koşu ve aerobik çalışmaları yaptı.

Kaynak: DHA

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