Manisa FK sahaya indi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa FK sahaya indi

17.06.2022 10:00
Manisa FK sahaya indi

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenmanlara erken başladı.

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenmanlara erken başladı. Kulüpte 6 yıl sonra teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Levent Eriş yönetiminde toplanan siyah-beyazlı ekip, ilk çalışmasını yaptı. Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki antrenmana kulüp bulması istenen Orgill dışında sözleşmesi süren yabancı oyuncular da katıldı. Toplam 32 kişilik genç takviyeli geniş kadroyla sahaya inen Manisa FK, ilk gün düz koşu ve aerobik çalışmaları yaptı.

Levent Eriş yönetiminde 25 Haziran'a kadar Manisa'da çalışacak Manisa FK, 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek. Manisa ekibi, üçüncü etap kampını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapıp ardından 25 Temmuz'da ligin ilk haftası hazırlıklarına evinde başlayacak.


Manisa FK sahaya indi
Manisa FK sahaya indi
Manisa FK sahaya indi
Manisa FK sahaya indi
Manisa FK sahaya indi
Manisa FK sahaya indi
YORUMLAR
500
Evin her köşesinden uyuşturucu çıktı Evin her köşesinden uyuşturucu çıktı Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı Manisa'da motosiklet denetiminde 74 sürücüye ceza uygulandı
Kaynak: DHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK sahaya indi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:09 Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK sahaya indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement