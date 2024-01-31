Manisa FK, Tabla\'yı Atletico Ottawa\'ya transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK kadrosundaki 3 yabancı oyuncudan biri olan Tabla'nın Kanada ekibi Atletico Ottawa'ya transferi konusunda anlaşmaya varıldığını; Korenica ve Cissokho'nun ise Kosova takımlarına kiralık olarak ayrıldığını duyurdu.

Manisa FK, 26 Ocak 2023'te kadrosuna kattığı Tabla'yı Kanada Premier Lig ekiplerinden Atletico Ottawa'ya, 3 Eylül 2023 tarihinde kadrosuna kattığı Meriton Korenica'yı kiralık olarak Kosova'nın Ballkani takımına, Mamadou Cissokho'nun ise Kosova'nın FC Liria takımına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.

Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Ballou Tabla'nın transferi konusunda Kanada Premier Lig ekiplerinden Atletico Ottawa takımıyla, futbolcumuz Meriton Korenica'nın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Kosova Süper Lig ekiplerinden FC Ballkani takımıyla ve futbolcumuz Mamadou Cissokho'nun sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Kosova Süper Lig ekiplerinden FC Liria takımıyla anlaşma sağladık. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." - MANİSA