Manisa FK, teknik direktör Ahmet Pektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Ahmet Pektaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ahmet Pektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzde önemli bir sorumluluk üstlenen ve görev süresi boyunca takımımızın başarısı için gayret gösteren Ahmet Pektaş'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.