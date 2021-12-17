Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikri Bayrıl Tesislerinde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç yaptı.

Manisa FK, yarın yapacağı idmanın ardından Tuzlaspor maçı için İstanbul'a gidecek.

19 Aralık Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Mehmet Yılmaz ve sakatlığı bulunan Bedirhan Altunbaş ile Dever Orgill??????? dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.