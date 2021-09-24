Manisa FK Ümraniyespor hazırlıklarını tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 7. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 7. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mümin Özkasap Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, İstanbul'a hareket etti. Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 7. hafta mücadelesinde yarın saat 13.30'da BS Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Manisa FK, rakibini mağlup ederek karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak ve kötü gidişata bir son vermek istiyor. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan Manisa Futbol Kulübü ile BS Ümraniyespor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşmada Pakkan'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Feridun Daldaş. - MANİSA

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