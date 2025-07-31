Manisa FK, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Manisa FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Manisa'da 27 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında tamamladıktan sonra 2. etap olan Afyonkarahisar kampını 7-15 Temmuz, 3. etap olan Bolu kampını 18-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bolu kampının ardından 3 gün izne ayrılan futbolcular Manisa Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde bugün toplanarak 8 Ağustos'ta başlayacak olan lig için hazırlıklarına devam etti.

Manisa Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam eden Manisa FK, ligin ilk haftasının açılış mücadelesinde 8 Ağustos'ta deplasmanda Ümraniyespor'u yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, 8 Ağustos Cuma akşamı saat 21.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve aerobik çalışmayla başladı. Top kapma oyunuyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA