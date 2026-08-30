Manisa FK ve Bodrum FK Berabere
Trendyol 1. Lig 4. haftasında Manisa FK, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Asen Albayrak, Ömer Lütfü Aydın, Esra Arıkboğa
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Atakan Çankaya, Yasin Güreler, Toure, Vargas (Dk. 86 Lemina), Benrahou (Dk. 86 Ahmet Şen), Anziani, Yusuf Talum (Dk. 81 Osman Kahraman), Sylla
Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya, Adem Metin Türk (Dk. 63 Brazao ), Enes Koç (Dk. 63 Providence), Boran Başkan (Dk. 84 Ege Arslan), Ege Bilsel (Dk. 90+5 Kartal Cengizer), Ali Habeşoğlu (Dk. 84 Kerem Kayaarası)
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Manisa FK ve Bodrum FK Berabere - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?