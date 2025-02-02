Manisa FK ve Fatih Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Manisa FK ve Fatih Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı

Manisa FK ve Fatih Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Ramirez kırmızı kart gördü.

02.02.2025 18:13
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Trendyol 1. Lig 22. haftasında Manisa FK, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Diallo'nun pasıyla topla buluşan Ramirez'in ceza yayının içerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Diallo'nun dar açıdan yaptığı vuruşta top direğe çarparak arka direğe açıldı. Pozisyonu takip eden Umut, önüne düşen meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

34. dakikada Doh'un pasıyla topla buluşan Talha'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

38. dakikada Gray'ın pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Doh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

90+2.dakikada Ramirez, orta saha yakınlarında rakibine yaptığı sert faul sonrası hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılarak oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Uğur Sarı, Mehmet Akıncık

Manisa FK: Alperen, Oktay (Yusuf dk. 73), Birkan (Bartu dk. 73), Ensar, Umut (Fofana dk.83), Kerem (Kazım Can dk.73), Arslangic, Diallo, Ramirez, Kaan, Muhammed Enes (Minchev dk.65)

Yedekler: Samet, Eren, Mustafa, Osman, Emre

Teknik Sorumlu: Hakan Şapçı

Fatih Karagümrük: Furkan, Atakan, Yiğit Efe, Djilobodji, Çağatay, Talha, Doh, Camacho (Ahmet dk. 90), Göktan (Muhammed Mert dk. 56), Dovedan (Serginho dk. 46), Gray (Baran dk. 90)

Yedekler: Emre, Berkay Tolga, Emir, Barış, Ömer Faruk, Anıl Yiğit

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Ramirez (dk. 8) Umut (dk. 12) (Manisa FK), Talha (dk. 34), Doh (dk. 38) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Ramirez (dk. 90+2) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Umut, Diallo, Ensar (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK ve Fatih Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

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