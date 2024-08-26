Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı. Takım, antrenmanlarla maç öncesi çalışmalarını sürdürecek.

26.08.2024 20:01
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek ilk galibiyetini almasının ardından 4. hafta mücadelesinde 30 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Adanaspor'u konuk edecek. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla başladı. Isınma hareketleri ve eğlenceli oyunla başlayan antrenman, dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunuyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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