Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesine girdi - Son Dakika
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Spor

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesine girdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanlığına seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, kulüpteki görevinden istifa etti.

19.07.2024 10:11
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanlığına seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, kulüpteki görevinden istifa etti.

Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan, yeni TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesine girdi. Bu sebeple Aktan, Manisa FK'daki görevinden istifa etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Başkanımız Mevlüt Aktan, gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu TFF'nin yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun Yönetim Kurulu Listesi'nde yer almıştır.

Bu gelişme sonrası Başkanımız Mevlüt Aktan Manisa Futbol Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etmiştir. Yeni başkanımız ve yönetim kurulumuz önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacaktır. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sayın Mevlüt Aktan'ı ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'ni tebrik ediyor, Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesine girdi - Son Dakika

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