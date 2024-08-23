Manisa Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük ile zorlu bir maça çıkacak

Spor

MANİSA,

1'inci Lig'in ilk 2 maçında deplasmanda İstanbulspor'a yenilip Sakaryaspor'la evinde berabere kalan Manisa Futbol Kulübü 3'üncü hafta müsabakasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak maçta Erdem Metoğlu düdük çalacak. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "İlk iki maçta galip gelemedik ancak bu maça iyi hazırlandık. Kazanıp çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.