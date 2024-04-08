Manisa Futbol Kulübü genç futbolcuları Milli Takım kampına davet edildi

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcuları Osman Kahraman, Ada İbik ve Yunus Emre Yüce, U16 Milli Takımı'nın 17- 23 Nisan tarihleri arasında Bursa'da yapacağı hazırlık kampına davet edildi.
Türkiye U16 Milli Takımı'nın 17-23 Nisan tarihleri arasında Bursa'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Manisa Futbol Kulübü Akademisi'nden genç futbolcular Osman Kahraman, Ada İbik ve Yunus Emre Yüce aday kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da, Bursa'da toplanacak.
Manisa FK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Manisa'mızı ve Manisa Futbol Kulübü'müzü Ay-yıldızlı formayla temsil edecek olan genç futbolcularımız Osman Kahraman, Ada İbik ve Yunus Emre Yüce'ye başarılar diliyoruz" denildi. - MANİSA
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Karaman Bisiklet Takımı, İzmir'de düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Takım, antrenörleri Hasan Duman ve Emre Öner eşliğinde 3 kategoride toplam 12 sporcuyla mücadele etti. U12 erkekler kategorisinde Eymen Ege Kaya altın madalya, Veli Sarı ise gümüş madalya kazandı. Karaman Bisiklet Takımı, yeni sezonla birlikte güzel bir performans sergiliyor.
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