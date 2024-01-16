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Manisa Futbol Kulübü, genç savunma oyuncusu Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, genç savunma oyuncusu Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, 21 yaşındaki genç savunma oyuncusu Bartu Göçmen ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bartu, imza töreninde heyecanını dile getirerek, takıma en üst düzeyde katkı vermek istediğini belirtti. Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise Bartu'nun gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu ve takıma önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Manisa Futbol Kulübü, genç savunma oyuncusu Bartu Göçmen\'i kadrosuna kattı
16.01.2024 - 18:11,
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Manisa Futbol Kulübü, genç savunma oyuncusu Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Bartu, "Manisa Futbol Kulübü forması giyeceğim için heyecanlıyım" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, 21 yaşındaki genç savunma oyuncusu Bartu Göçmen ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Bartu, "Manisa Futbol Kulübü forması giyeceğim için heyecanlıyım. Her genç oyuncu gibi ben de burada çok çalışarak ve gelişerek Takımıma en üst düzeyde katkı vermek istiyorum" dedi.

Erdem Özkan: "Bartu, burada gelişim göstererek daha üst seviyelere çıkacaktır"

Bartu Göçmen'in genç ve gelecek vadeden bir isim olduğunu vurgulayan Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, "Bartu, yetenekli ve geleceği olan bir oyuncu. Burada gelişim göstererek daha üst seviyelere çıkacaktır. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hem kendisi hem de kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yeni transfer Bartu Göçmen kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Bartu Göçmen, 1 Ocak 2003 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan ve burada profesyonel kariyerine imza atan Bartu, 2023-2024 sezonunda Afyonspor'a transfer oldu. 2023-24 sezonunun ilk yarısında Afyonspor formasıyla dikkat çekici bir performansa imza atan genç savunmacı 17 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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