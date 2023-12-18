Manisa Futbol Kulübü, genç yetenek Süleyman Buğra Parlak ile sözleşme imzaladı

Manisa Futbol Kulübü Akademisi, Fenerbahçe Simav Futbol Okulu'ndan genç yetenek Süleyman Buğra Parlak ile sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü, A Takımına ve Türk futboluna oyuncu kazandırma hedefini sürdürüyor. Daha önce Ayberk Karapo ve Yunus Emre Dursun gibi genç yetenekleri A Takımına kazandıran Manisa FK Akademi, Kütahya ekibi Fenerbahçe Simav Futbol Okulu'ndan 2012 doğumlu orta saha oyuncusu Süleyman Buğra Parlak ile sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Akademi İdari Direktör Alparslan Kaya, Elit Gruplar ve Futbol Okulları sorumlusu Akif Taşçı, Fenerbahçe Simav Futbol Okulu Antrenörleri Kemal Şafak Aksu, Şerif Başyiğit ve sporcunun ailesi katıldı. - MANİSA