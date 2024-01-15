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Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u mağlup ederek rahat nefes aldı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u mağlup ederek rahat nefes aldı

1'inci Lig'de devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Dalcı yönetimindeki Manisa Futbol Kulübü, evinde Kocaelispor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla takım, play-off yarışından kopmadı ve puanını 22'ye yükseltti. Mustafa Dalcı, oyuncularını tebrik ederken, ikinci yarıda daha zorlu bir lig yarışı olacağını belirtti ve takımın daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini söyledi.

Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor\'u mağlup ederek rahat nefes aldı
15.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 11:57
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1'inci Lig'de devre arasında teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getiren Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında evinde güçlü rakibi Kocaelispor'u 2-1 yenerek rahat nefes aldı.

Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen rakibi karşısında kritik bir galibiyete imza atan siyah-beyazlı ekip, puanını 22 yaparak play-off yarışından kopmadı. Takımıyla çıktığı ilk karşılaşmayı kazanmayı başaran Mustafa Dalcı, güçlü bir rakibe karşı pozitif futbol ortaya koyduklarını dile getirdi.  "Gidilecek çok yolumuz var" diye Mustafa Dalcı, "3 puanla başlamak bizim adımıza çok önemliydi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Ancak gidilecek çok yolumuz var. İkinci yarı lig yarışı çok çetin geçecek. Bundan sonra her şeyin üzerine koyarak devam etmeliyiz. Bundan sonraki ilk iç saha maçımızı tadilat çalışmaları biten 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağız. Çok daha iyi bir ambiyans yakalayacağız" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA
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