Manisa Futbol Kulübü, Mustafa İnan ile 2 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Futbol Kulübü, Mustafa İnan ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Manisa Futbol Kulübü, Mustafa İnan ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, genç orta saha oyuncusu Mustafa İnan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan İnan, Manisa Futbol Kulübü'ne katkı sağlamak için çok çalışacağını belirtti.

14.08.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, dış transferde genç orta saha oyuncusu Mustafa İnan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fikril Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Mustafa İnan, "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunun için çok heyecanlıyım. Geçen yıl harika bir sezon geçirdim. Bu sezon da çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlaman istiyorum" dedi.

Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan ve burada profesyonel kariyerine adım atan Mustafa, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonunda Antalya Kemerspor'da kiralık olarak forma giydi. 2021-2022 sezonunda 24 Erzincanspor'a transfer olan 24 yaşındaki orta saha 2023-2024 sezonunda transfer olduğu Batman Petrolspor'da başarılı bir performans sergiledi ve takımıyla şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde 76 resmi maça çıkan Mustafa, Batman Petrolspor'un şampiyonluktaki en önemli oyuncularından biri oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Mustafa İnan, Trendyol, Futbol, manisa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü, Mustafa İnan ile 2 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:17:11. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü, Mustafa İnan ile 2 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement