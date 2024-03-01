Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor maçı için hazır - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor maçı için hazır

Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor maçı için hazır

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 25. hafta mücadelesi için Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Manisa ekibi, antrenmanlarını tamamlayarak Sakarya'ya hareket etti. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

01.03.2024 13:12  Güncelleme: 13:12
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 25. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 25. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor'a konuk olacak. Manisa ekibi, yarın saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, daha sonra Sakarya'ya hareket etti.

Siyah-beyazlılar, Sakarya deplasmanından 3 puanla ayrılarak haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Sakaryaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşmada Ergün'ün yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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