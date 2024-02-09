Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'dan Erhan Erentürk'ü kiraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'dan Erhan Erentürk'ü kiraladı

Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor\'dan Erhan Erentürk\'ü kiraladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan tecrübeli kaleci Erhan Erentürk'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transfer Erhan Erentürk, büyük başarılar elde etmek için çok çalışacağını ifade ederken, Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise transferin takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

09.02.2024 19:16  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'dan tecrübeli kaleci Erhan Erentürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan tecrübeli kaleci Erhan Erentürk ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Erhan Erentürk, "Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erhan Erentürk transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise, "Erhan Erentürk, bu ligi iyi bilen tecrübeli bir kaleci. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok güzel işler yapacaktır. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Transferin hem Erhan kardeşimize hem de Manisa Futbol Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Sivasspor, Futbol, Manisa, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'dan Erhan Erentürk'ü kiraladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:00:17. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'dan Erhan Erentürk'ü kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement