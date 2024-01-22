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Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Maçların Erken Saatte Oynanmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Maçların Erken Saatte Oynanmasına Tepki Gösterdi

Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, Ankara Keçiörengücü ile berabere kaldıkları maçın erken saatte oynanmasına tepki gösterdi. Dalcı, bu seviyedeki bir ligde bu saatte maç oynamanın zor olduğunu belirtti. İki takımın da üretken bir görüntü ortaya koyamadığını ifade eden Dalcı, deplasmanda puan almanın önemli olduğunu söyledi.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Maçların Erken Saatte Oynanmasına Tepki Gösterdi
22.01.2024 - 11:17,
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MANİSA,

1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşmaların erken saatte oynanmasına tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam 13.30'da başlayan maçın çok erken olduğunu dile getirip, "Bu seviyedeki bir ligde, bu saatte maç oynamak hem oyuncular için hem de bizim için çok zor. Oyuncuyu hazırlamak, bu saatte bu güçlü oyunu oynamak, oyuncu anlamında konsantrasyon sağlamak zor oluyor" dedi.

Ankara deplasmanında iki takımın da üretken bir görüntü ortaya koyamadığını ifade eden Mustafa Dalcı, "İki takım için de önemli bir maçtı. İki takım da önemli gol pozisyonu üretemedi. Genelde orta sahada, yüksek şiddetli bir mücadele oldu. Dolayısıyla deplasmanda puan almak önemliydi. Hedefimiz kazanmaktı ama bu maçı geride bırakıp önümüzdeki karşılaşmalara bakacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Maçların Erken Saatte Oynanmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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