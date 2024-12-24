1'inci Lig'deki üst üste 3 mağlubiyet alıp düşme hattına girdikten sonra son 2 maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0, evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, puan tablosunda 6 basamak yükselerek 17'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi. Oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar 23 puana ulaşarak ateş hattından sıyrıldı.
Düşme hattıyla ve Play-Off potasıyla arasında 2 puan fark bulunan Manisa temsilcisi yılbaşı tatilinin ardından zirve takipçisi Bandırmaspor'a konuk olacak. Yönetimi Ersin Öztaş'a devredilip Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle barış sağlayan Manisa Futbol Kulübünde göreve başlayacak Teknik Direktör Hakan Şapçı ilk sınavından galibiyetle ayrılarak takımına 3'te 3 yaptırmaya çalışacak.
Son Dakika › Spor › Manisa Futbol Kulübü Üst Üste Galibiyetlerle Düşme Hattından Çıktı - Son Dakika
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