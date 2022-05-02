Manisa futbolunun kara günü - Son Dakika
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Manisa futbolunun kara günü

02.05.2022 12:39
Manisa futbolunun kara günü

TFF 2'nci Lig'deki 2 köklü Manisa temsilcisi aynı gün küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

TFF 2'nci Lig'deki 2 köklü Manisa temsilcisi aynı gün küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Manisa'nın yıllarca en başarılı kulübü olup kente tarihi ilkler yaşatan Akhisarspor, yaşadığı inanılmaz düşüşle 3 yıl içinde 3 lig birden geriledi. Spor Toto Süper Lig'de 7 sene aralıksız mücadele edip henüz 4 yıl önce 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanırken ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarla temsil eden, Akhisar'da dünya devi Sevilla'ya kök söktüren yeşil-siyahlılar, 3'üncü Lig'e geriledi. Avrupa'da ilk kez mücadele ettiği 2018-19 sezonu sonunda Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez final oynamasına rağmen küme düşen Akhisar, o tarihten beri kabustan uyanamadı.

Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'e veda eden Manisa temsilcisi, bu sezon üst üste 2'nci kez küme düşme acısı yaşayıp kenisini 14 yıl sonra 3'üncü Lig'de buldu. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kazanmak zorunda olduğu kendisi için sezonun son maçında Amed Sportif'e karşı evinde 1-0 öne geçen Akhisar, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılıp havlu attı. Galatasaray, Fenerbahçe gibi devleri geçip kupa kaldırdığı dönemin ardından tarihi bir karanlığa gömülen Akigo, seneye 3'üncü Lig'de yer alacak. Henüz 2 sene önce Antalya'daki Play-Off finalinde 2'nci Lig'e dönen Turgutluspor'un macerası da kısa sürdü. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aylardır düşme korkusu yaşayan Turgutlu, dün evinde Serik Belediyespor'a 2-1 yenilince bitime 1 hafta kala kurtuluş şansını kaybetti.


Manisa futbolunun kara günü
Manisa futbolunun kara günü
Manisa futbolunun kara günü
Manisa futbolunun kara günü
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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Akhisar, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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