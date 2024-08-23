Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü, başarılı güreşçileri tebrik etti

Spor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan üçüncüsü olan Manisalı güreşçi Serhat Gökmen ile Balıkesir'de gerçekleştirilen 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Deste Büyük Boy kategorisinde ikinci olan güreşçi Melih Özdemir'i makamında ağırlayarak tebrik etti.

Başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini kutlayan İl Müdürü Öztürk, güreşin Türk spor kültüründeki önemine vurgu yaparak, ata sporunda Manisalı sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirtti. İl Müdürü Öztürk, sporculara bundan sonraki müsabakalarda da başarılar dileyerek desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade etti.

Antrenörler de sporcuların elde ettikleri başarılarda verilen desteğin büyük rol oynadığını belirterek İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA