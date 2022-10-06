Manisa haber! Manisa BŞB evindeki ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika
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Manisa haber! Manisa BŞB evindeki ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek

06.10.2022 10:50
Manisa haber! Manisa BŞB evindeki ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek

Manisa haberler: TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda kıl payı 79-76 yenilerek başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın taraftarıyla bulaşacağı ilk maçta Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda kıl payı 79-76 yenilerek başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın taraftarıyla bulaşacağı ilk maçta Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Basketbol Federasyonu'nun kararıyla bu sezon salonlara deplasman seyircileri alınmayacak. Beşiktaş, ilk hafta Ayos Konyaspor'a 90-82 mağlup oldu. Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Süper Lig'deki ilk iç saha maçı öncesi tüm Manisalılara çağrı yaparak, "Manisa'da oynanacak ilk Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Manisalıların takımlarını yalnız bırakmayacağına inancımız tam" dedi.


- Manisa
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Kaynak: DHA

basketbol, Beşiktaş, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haber! Manisa BŞB evindeki ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa haber! Manisa BŞB evindeki ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika
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