Manisa haber | Manisa FK'da Mehmet Uysal golle döndü - Son Dakika
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Manisa haber | Manisa FK'da Mehmet Uysal golle döndü

22.09.2022 10:51
Manisa haber | Manisa FK'da Mehmet Uysal golle döndü

Manisa haberler: SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Bodrumspor ile 1-1 berabere kalıp milli araya 8 puanla 9'uncu sırada giren Manisa Futbol Kulübü'nün altyapı patentli forveti Mehmet Uysal sahalara golle geri dönüş yaptı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Bodrumspor ile 1-1 berabere kalıp milli araya 8 puanla 9'uncu sırada giren Manisa Futbol Kulübü'nün altyapı patentli forveti Mehmet Uysal sahalara golle geri dönüş yaptı. Geçen sene eylül ayının başında antrenmanda sakatlanan ve sol diz çapraz bağları kopan 22 yaşındaki futbolcu, 1 yılı aşkın bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı. Geçen sezon ilk haftada İstanbulspor ile deplasmanda oynanan maçta 1 dakika süre alabilen Mehmet, talihsiz sakatlığın ardından uzun bir tedavi sürecine girdi. Ameliyat da olan Mehmet, sakatlığını tamamen atlatıp geçen haftaki Bodrumspor müsabakasıyla hasretine son verdi. Maçın 66'ncı dakikasında Batuhan Kör'ün yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, 88'inci dakikada fileleri sarsarak hem takımına puanı getirdi hem de kötü günleri geride bırakıp sahalara golle döndü.


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Kaynak: DHA

Mehmet Uysal, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haber | Manisa FK'da Mehmet Uysal golle döndü - Son Dakika

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