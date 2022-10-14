Manisa haber! Manisa FK ile Altay derbide rakip

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Eyüpspor'a 4-0 yenilerek Play-Off potasındaki yerini kaybeden Manisa Futbol Kulübü, yarın Ege derbisinde düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay'ı konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Alper Akarsu düdük çalacak. Bilet fiyatları numaralı tribün 30, kale arkası ve misafir tribün 20 TL olarak belirlendi.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Ba ve Prib forma giyemeyecek. Konuk takımda tedavisi süren Deniz kadroda yer almayacak. Hafif sakatlıkları olan Özgür, Zeki ve Tolga'nın oynama ihtimallerinin düşük olduğu öğrenildi. Manisa'da Domgjonas'ın Altay'da ise Björkander'in cezaları sona erdi. Ligde Manisa FK 11 puanla 10'uncu sırada, Altay ise 6 puanla 17'nci basamakta yer alıyor.