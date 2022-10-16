Manisa haberi: Kula er meydanının başpehlivanı Hasan Cengiz oldu - Son Dakika
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Manisa haberi: Kula er meydanının başpehlivanı Hasan Cengiz oldu

16.10.2022 22:01
Manisa haberi: Kula er meydanının başpehlivanı Hasan Cengiz oldu

Manisa haberlerine göre Manisa'nın Kula ilçesinde bu yıl 26. kez düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde bu yıl 26. kez düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu. Kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yapan er meydanında güreş ağalığına seçilen Çeçen Mermer sahibi Ahmet Öksüz, bağışladığı 600 bin TL ile tüm pehlivanların gönüllerini aldı.

Kula Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl 26. kez Kula Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. 25'i başpehlivan kategorisinde olmak üzere 200'e yakın güreşçinin kıspet kuşandığı er meydanındaki müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

Güreş müsabakalarında ilk heyecan, küçük, yıldız ve orta boy pehlivanların karşılaşmalarında yaşandı. Geleceğin başpehlivanları olmaya aday pehlivanlarının mücadelesi ilgiyle izlendi. Çeşitli kategorilerdeki güreşler sporseverler tarafından ilgiyle izlenirken, Kula er meydanının başpehlivanlık final müsabakası Korkuteli Belediyesi başpehlivanı Hasan Cengiz ve Konyaaltı Belediyesi başpehlivanı Kürşat Korkmaz arasında yapıldı. Uzun soluklu mücadelede birinci olmak için kıyasıya güreşen başpehlivanlar da ilgiyle izlenirken, rakibini yenerek başarıya ulaşan er meydanının başpehlivanı Korkuteli Belediyesi adına güreşen Hasan Cengiz oldu.

Onlarca müsabakaya ev sahipliği yapan er meydanında dereceye giren güreşçilere ödül ve madalyaları da protokol üyeleri tarafından verildi.

Ağanın eli tutulmadı

Öte yandan geleneksel hale gelen güreş ağalığı 100 bin TL'den açıldı. Kula'da faaliyet gösteren ve uluslararası ticarette önemli bir marka haline gelen Çeçen Mermer'in sahibi Ahmet Öksüz'ün de katıldığı adaylık yarışı da renkli görüntülere sahne oldu. Güreşseverler tarafından ilgiyle izlenen açık arttırmalı güreş ağalığını, Çeçen Mermer sahibi Ahmet Öksüz 600 bin TL ile kazandı. Katılımcılar tarafından uzun süre alkışlanarak destek verilen Ahmet Öksüz, ticaret ayağında Kula'yı her zaman tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketinde spora ve sporcuya da desteklerini esirgemediklerini söyledi. Çeşitli branşlardaki spor dallarına büyük destekler sağladıklarını kaydeden iş insanı Ahmet Öksüz, ata sporu olan güreşe de destek olmanın gurur verdiğini dile getirdi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hasan Cengiz, Ahmet Öksüz, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haberi: Kula er meydanının başpehlivanı Hasan Cengiz oldu - Son Dakika

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