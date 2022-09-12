Manisa haberi... Yunusemre'de Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ne geri sayım

Manisa'da bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı. Ortaköy Er Meydanı'nda 25 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek başta olmak üzere 63 başpehlivan, yaklaşık 500 pehlivan kıspet kuşanacak. Güreşler öncesi 24 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Yunusemre Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak kortej yürüyüşü düzenlenecek. Bu yıl da güzel bir organizasyon düzenleyerek güreşseverleri Yunusemre'de ağırlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının ata sporumuz yağlı güreşe olan ilgiyi artırmak olduğunu söyledi.

Başkan Çerçi, "Güreşseverlerimiz tarafından ilgiyle takip edilen Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerimizin bu yıl 7'ncisini düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonumuzu 24-25 Eylül'de gerçekleştireceğiz. Organizasyonda son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek başta olmak üzere Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Recep Kara, Mustafa Taş gibi başarılı 63 başpehlivan, yaklaşık 500 pehlivan kıspet kuşanacak. Ata sporumuz yağlı pehlivan güreşinin gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Namlı başpehlivan ve pehlivanlar bu yıl da Ortaköy Er Meydanı'mızda güçlerini cihana göstermek için mücadele edecek. Organizasyonumuza tüm güreşseverlerimizi bekliyoruz" dedi.