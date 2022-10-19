Manisa haberleri: Manisa FK kupada moral buldu

Spor Toto 1'inci Lig'de son iki maçta Eyüpspor'a deplasmanda 4-0 yenilip, evinde Altay'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Kupa yolunda 3'üncü turda 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Eynesil Belediyespor'la karşılaşan siyah-beyazlılar rakibini zor da olsa seri penaltılar sonucu 9-8 yenerek yoluna devam etti.

Yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, zorlu bir 120 dakika oynadıklarını ifade etti. Kupadaki maçların çekişmeli geçtiğini ifade eden Eriş, "Sonuçta turlayan taraf olduk. Lige odaklanacağız. İki maçtır kazanamıyoruz. Evimizde Çaykur Rizespor'u mutlaka yenmeliyiz. Kupada turu geçmek, bize Rizespor maçı öncesi moral aşıladı" dedi.