Manisa Kız Judo Takımı 3 Bronz Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Birinciliği Final Müsabakalarında Manisa kız il karması, 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Birinciliği Final Müsabakalarında Türkiye'nin farklı illerinden başarılı sporcular tatamiye çıktı. Zorlu müsabakalarda Manisa'yı temsil eden kız il karması sporcuları, elde ettikleri derecelerle kürsüde yer almayı başardı.

Manisa adına mücadele eden Rabia Beyza Özden 40 kiloda, Ecrin Nisa Baş 44 kiloda ve Bade Aydın ise 63 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye finallerinde derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Türkiye finallerinde elde edilen bu dereceler, ilimizin spor alanındaki başarılarına yeni bir halka ekledi. Genç sporcularımızın çalışmalarının karşılığını madalyalarla almaları son derece kıymetli. Bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimiz Mehmet Gülten ve İsmail Canıtez'i kutluyor, sporcularımıza gelecekteki müsabakalarında başarılar diliyorum." dedi.

Manisalı judocuların Türkiye finallerinde kazandığı 3 bronz madalya, il spor camiasında sevinçle karşılanırken genç sporcuların yeni şampiyonalarda da Manisa'yı başarıyla temsil etmesi hedefleniyor.