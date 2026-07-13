Manisa Kız Takımı Türkiye Üçüncüsü - Son Dakika
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Manisa Kız Takımı Türkiye Üçüncüsü

Manisa Kız Takımı Türkiye Üçüncüsü
13.07.2026 16:49
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Manisa İl Karması Kız Takımı, ANALİG Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa İl Karması Kız Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı şampiyonada Manisa'yı temsil eden kız takımı, zorlu parkurlarda doğru rota belirleme, kontrol noktalarına ulaşma ve zamanı etkili kullanma konularında başarılı bir mücadele sergiledi. Manisalı sporcular, elde ettikleri sonuçlarla takım sıralamasında üçüncü basamakta yer aldı. Demirci ve Soma ilçelerinden seçilen Amine Elif Eryılmaz, Ayşe Akkaya, Zülal Şahin, Melek Polat ve Elif Çiner'den oluşan Manisa İl Karması, yarışmalar sonunda Türkiye üçüncülüğü kupasını Manisa'ya kazandırdı. Hızın yanı sıra dikkat, dayanıklılık ve doğru karar verme becerisi gerektiren müsabakalarda kürsüye çıkmayı başaran sporcular, Manisa oryantiringi adına önemli bir derece elde etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen derecenin Manisa adına gurur verici olduğunu belirterek, "Oryantiring; fiziksel gücün yanında doğru karar verme, yön bulma ve zamanı iyi kullanma becerisi gerektiren özel bir branş. Sporcularımız bu özelliklerini zorlu parkurlarda başarıyla ortaya koyarak Türkiye üçüncülüğüne ulaştı. Kendilerini ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

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