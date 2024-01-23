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Manisa Kula'da Yarış Pisti Yapımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Manisa Kula'da Yarış Pisti Yapımı Devam Ediyor

Manisa'nın Kula ilçesinde toplamda 2,5 kilometre uzunluğunda olan yarış pistinin yapımı devam ediyor. Pist tamamlandığında, milli sporcuların Kula'da antrenman yapma imkanı bulacağı ve uluslararası organizasyonların da yapılacağı öğrenildi. Pistin adı MyTrack olarak belirlendi.

Manisa Kula\'da Yarış Pisti Yapımı Devam Ediyor
23.01.2024 - 12:42,
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Manisa'nın Kula ilçesinde toplamda 2,5 kilometre uzunluğunda olan yarış pistinin yapımı devam ediyor. Pist tamamlandığında, milli sporcuların Kula'da antrenman yapma imkanı bulacağı ve uluslararası organizasyonların da yapılacağı öğrenildi.

Özel bir şirket tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve geçen yıl ekim ayında yapımına başlanan yarış pisti, Kula ilçesinde Söğütçayı olarak bilinen mevkii de konumlandırıldı. Toplamda 2 buçuk kilometre uzunluğundaki pist, çoğu yüksek hızlı olmak üzere 16 virajdan oluşurken, genişliğinin 12 metre olması planlanıyor. Yapılan yeni pistin 5,3 kilometre uzunluğunda olan İstanbul Park'a kıyasla daha kısa olması bekleniyor. Kula'daki pistin ana düzlüğü 440 metre iken, İstanbul Park 655 metre uzunluğunda. Pistin ilk asfalt katmanı atıldı. Pist sahipleri, piste atılacak asfaltın İstanbul Park kalitesinde olacağını belirtirken, hedeflerinin pistin bu yıl kullanıma hazır hale gelmesi olduğunu ifade etti.

Pistin adı MyTrack

Edinilen bilgilere göre yapılan pistin tamamen özel sermaye ile gerçekleştirildiği ve bu pistle ilgili hedeflerden birinin milli sporcuların antrenman amaçlı buraya gelmesi ve pisti özgürce kullanmaları olduğu öğrenildi. İlerleyen süreçte, Kula halkının da Nurburgring ve Nordschleife pistleri gibi bu pisti rahatça kullanması amaçlanıyor. Pistle ilgili bir dizi sanal araç üstü görüntü de paylaşıldı. Apex Racing tarafından Asetto Corsa için modellenen pist, yakında sanal oyun serisinde ücretsiz olarak kullanıma sunulacak. - MANİSA

Kaynak: İHA
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