Manisa\'nın Sporcuları Uluslararası Arenada Altın Madalya Kazandı

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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Plovdiv Cup Aerobik Cimnastik Yarışması'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek altın madalya kazanan Manisalı sporcular Furkan Saylan ve Duru Günen ile antrenörleri Mehmet Ali Ekin, Manisa Cimnastik İl Temsilcisi Tuğba Didin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik branşı Şube Sorumlusu Erkan Turbil ve Antrenör Zekican Akta'yı makamında ağırladı.

Sporcu Furkan Saylan ve Duru Günen'in gösterdikleri üstün performansla Türkiye'yi gururlandırdığını belirten Öztürk, sporcuları ve antrenörlerini bu büyük başarılarından dolayı tebrik etti. Özverili çalışmalarının karşılığını uluslararası arenada aldıklarını ifade eden Öztürk, sporcuların disiplinli çalışmalarıyla daha nice başarılara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi. İl Müdürü Öztürk, Manisa'nın spor altyapısına yapılan yatırımların ve yetenekli sporcuların desteklenmesinin bu tür büyük başarıların kazanılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Öztürk ayrıca sporcuların başarılarının gençlere ilham kaynağı olacağını belirterek, gelecek nesillerin spora olan ilgisinin artması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi. Ziyaretin sonunda Yunus Öztürk, sporculara ve antrenörlerine başarılarının devamını dileyerek hediyeler takdim etti. - MANİSA