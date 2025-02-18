Manisa Okul Sporları Futsal Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Manisa Okul Sporları Futsal Turnuvası Tamamlandı

Manisa Okul Sporları Futsal Turnuvası Tamamlandı

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Futsal Gençler İl Birinciliği sonuçlandı. Ödüller sahiplerini buldu.

18.02.2025 11:44
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Gençler Kız ve Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu. Turnuvada sporcular hem yeteneklerini sergiledi hem de takım ruhunu ön plana çıkaran mücadeleler ortaya koydu. Müsabakalara 19 kız takımı ve 38 erkek takımı katılırken, genç kızlar ve erkekler kategorilerinde büyük heyecan yaşandı. Dereceye giren takımlara ödülleri, düzenlenen törenle Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Müdürü Bilal Demir, Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Genç Kızlar kategorisinde birinci Manisa Spor Lisesi, ikinci Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi, üçüncü Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve dördüncü Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Genç Erkekler kategorisinde birinci Manisa Lisesi, ikinci Akhisar Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi, üçüncü Turgutlu Anadolu Lisesi ve dördüncü Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Gençler Kız ve Erkek kategorisinde birinci olan takımlar, Manisa'yı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Okul Sporları Futsal Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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