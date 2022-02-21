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Manisa Sağırspor İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika

Manisa Sağırspor İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e yükseldi

21.02.2022 11:48
Manisa Sağırspor İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e yükseldi

Manisa Sağırspor Futbol Takımı, Denizli'de yapılan İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e terfi müsabakalarında şampiyon olarak adını tarihinde ilk kez Süper Lig'e yazdırdı.

Manisa Sağırspor Futbol Takımı, Denizli'de yapılan İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e terfi müsabakalarında şampiyon olarak adını tarihinde ilk kez Süper Lig'e yazdırdı.

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e Terfi Müsabakaları Denizli'de yapıldı. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Manisa Sağırspor Futbol Takımı, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Siyah Beyazlılar, mücadele ettiği Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi grup finallerinde Muğla Ortaca takımını 3-0, İzmir İşitme Engelliler takımını 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi'ne yükseldi. Sağırspor Başkanı Bilal Cansu, sahada mücadele eden tüm takımı tebrik ederek, Süper Lig sevinci yaşadıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Manisa'yı Süper Lig'de başarıyla temsil edeceklerini kaydeden Cansu, "Verdiğimiz sözü tutarak kupayı Manisa'mıza kazandırdık. Bizlere bu süreçte destek olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

Manisa Sağırspor İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e yükseldi
Manisa Sağırspor İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e yükseldi
Manisa Sağırspor İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e yükseldi

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Spor Toto Süper Lig, Denizli, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa Sağırspor İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika Spor


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